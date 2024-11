Lanazione.it - Natale a Montemurlo: domenica si accende l’albero

Leggi su Lanazione.it

(Prato), 26 novembre 2024 - Agli eventi delle festività natalizie prendono ufficialmente il via1 dicembre con l'accensione delle luci del grande abete che è già stato posizionato davanti al municipio in piazza della Repubblica. Il sindaco Simone Calamai, insieme a tutti i bambini che vorranno partecipare, premerà il pulsante che illuminerà l'albero e le luci del palazzo comunale. L'appuntamento con l'accensione dell'albero è per le ore 18, ma per tutta la giornata, a partire dalle ore 10, la piazza della Repubblica sarà animata dagli stand delle associazioni del territorio con proposte gastronomiche e animazioni varie. Dalle ore 16,30 la piazza si scalderà anche con le voci del coro gospel “Black&White Ensemble” e dei bambini della scuola paritaria del Sacro Cuore, che proporranno un repertorio di canti dedicato allo spirito del