Milan, lo sconcerto dei tifosi: "Roba folle", il gol da matti concesso allo Slovan. Fonseca devastato | Video

Lodeidelal termine del primo tempo della quinta gara di Champions League contro loBratislava è palpabile sui social. La trasferta in Slovacchia contro la volenterosa squadra guidata dall'ex rossonero Kucka (37 anni suonati) appare piuttosto alla portata degli uomini di Paulo, che dopo le prime due sconfitte europee contro Liverpool e Bayer Leverkusen si sono ripresi vincendo in casa contro il Bruges e poi, sempre 3-1, in casa al Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid. Ma con questo Diavolo, non c'è nessuna certezza. Il divario tecnico è notevole, anche se Rafa Leao è in panchina (al suo posto, Okafor a sinistra) e al posto di Morata c'è Abraham, a secco nelle coppe internazionali da circa 2 anni. A preoccupare, come in tutta questa stagione, è però la disposizione tattica della squadra, sempre troppo sbilanciata (senza essere però estremamente pericolosa) ed esposta ai contropiedi degli avversari.