Tvzap.it - Matilde Lorenzi, un grave sospetto riapre il caso: interviene il Csm

Leggi su Tvzap.it

Ilsulla morte di, la sciatrice di 19 anni deceduta dopo una tragica caduta sul ghiacciaio della Val Senales, potrebbe non essere chiuso. C’è un, infatti, sull’inchiesta condotta dalla procura di Bolzano sulla morte della giovane sciatrice. (Continua.)Leggi anche: Funerali di, tra i presenti spiccano dei pezzi grossi: chi sonoLeggi anche: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la bellissima notizia dopo il partoChi eraera una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci, originaria di Sestriere. Aveva esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera, posizionandosi al 57° posto. Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l’undicesimo posto in supergigante a St.