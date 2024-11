Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: vantaggio rassicurante per i rossoneri, dentro Camarda!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85?Francescoper il! Il tentativo è quello di segnare il goal più giovane della storia della, che al momento è di Ansu Fati!83? Non ha fretta ildi battere un fallo laterale a centrocampo.82? Salvataggio di Hernandez sul secondo palo e altro corner slovacco.81? Calcia Barseghyan sulla barriera, terzo corner.80? Perde un pallone sanguinoso Musah, che costa un giallo a Tomori che ha cancellato con una brutta entrata una potenziale grande occasione slovacca. E’ questo che ildeve evitare!79? Tiro alto di Barseghyan, autore del momentaneo pareggio nel primo tempo.che nella seconda frazione ha rischiato poco o nulla.78? Gestisce il pallone, adesso senza fretta, la squadra rossonera. Con questa vittoria salirebbe a 9 punti in sesta posizione provvisoria.