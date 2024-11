Ilrestodelcarlino.it - La difesa delle donne. Si apre la ’Stanza rosa’ per denunciare le violenze

Nella caserma della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, in occasione della ’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le’, ieri è stata inaugurata la, realizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale. Si tratta di un locale dedicato e protetto, dove lee le persone fragili possonoatti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento ricadente nella violenza di genere. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta a margine di una conferenza stampa a cui sono intervenuti il prefetto Rinaldo Argentieri, il magistrato Federica Messina, il sindaco Matteo Gozzoli, il colonnello Samuele Sighinolfi, il maggiore Massimiliano Iori, il tenente Davide Rossitto, davanti a una platea di volontarie in rappresentanza di associazioni del mondo donna e funzionari di Ikea di Rimini, l’azienda che gratuitamente ha fornito gli arredi della Stanza Rosa.