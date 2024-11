Ilgiorno.it - Il servizio Iulm per le donne maltrattate

L’Universitàapre undi ascolto in collaborazione con il centro antiviolenza Cerchi d’Acqua, che fa parte di D.i.Re (in Rete Contro la Violenza): la decisione è stata presa nell’ultimo Cda. Ilandrà ad affiancare il counseling psicologico già aperto e sarà destinato a studentesse, professoresse e al personale tecnico-amministrativo. Il primo contatto avverrà tramite telefono, poi si procederà a un colloquio, garantendo anonimato e gratuità, con psicologi, consulenti legali e professionisti che possono fornire un supporto allecoinvolte in situazioni di maltrattamenti e abusi, violenza sessuale e psicologica, violenza domestica, stalking, violenza economica, sopraffazione. Si parte dalla richiesta di informazioni e si arriva a strutturare percorsi di uscita dalla violenza, occupandosi di sostegno psicologico individuale, percorsi di psicoterapia, consulenza informativa legale, educazione finanziaria.