Il cammino delle retrocesse dalla A. Salernitana e Frosinone nei guai. Quella neroverde un’eccezione

SASSUOLO È una brutta bestia la retrocessione in B. Una brutta bestia, non solo o non tanto per i contraccolpi su morale e conti, ma anche e soprattutto – ne scrivemmo anche a inizio stagione – perché poi il rimbalzo in A non è affatto scontato. E, infatti, il Sassuolo oggi primo in classifica e indicato da tutti gli addetti ai lavori quale favorita per la promozione, rappresenta non la regola, ma l’eccezione. Lo abbiamo visto proprio sabato a Reggio Emilia, quando al ’Mapei’ si è presentata la(nella foto), altra squadra che ha condiviso con i neroverdi la caduta la scorsa primavera: granata sconfitti senza attenuanti e terzultimi in classifica, e sarà anche vero che in B la classifica è corta, ma 13 punti in 14 partite non lasciano spazio all’ottimismo in casa campana, e meno che mai lo lascia una società che pare in disarmo, e chissà verso quale futuro.