Degrado a Termini, performer aggredito e rapinato. "Mi hanno minacciato di tagliarmi la faccia"

Qualche giorno fa sui social, Instagram in particolare, è diventato virale un video caricato dalla pagina “Welcome to Favelas” dove dalle immagini si vede un uomo mascherato da maiale che prende a calci violentemente una porta a vetro della stazione, gridando contro la polizia ferroviaria.Il ragazzo in questione si chiama Timothy Reyna ed è unamericano che stava ritornando a casa dopo aver lavorato in una nota discoteca di Roma. Come di consueto Timothy stava prendendo i mezzi per fare ritorno a Manziana, dove vive da anni ormai, quando però quella notte è statoviolentemente e derubato da due uomini vicino la stazione.Timothy aveva con sé una maschera da maiale, che era parte del travestimento per lo spettacolo che aveva da poco concluso, motivo per cui non sarebbe stato preso sul serio dagli operatori e questo avrebbe portato l’uomo ad urlare e a sferrare calci contro il vetro della porta.