Ilgiorno.it - Carico di Gratta e Vinci nella Muzza, risolto il mistero: erano stati rubati a Roma

Cornegliano Laudense (Lodi) –misteriosamente discesi a migliaia lungo il corso del canalea Cornegliano Laudense e ora, a distanza di più di una settimana, i carabinieri del comando proale di Lodi hannoil giallo dei ‘’ che galleggiavano in centinaia di cartoni. Gli accertamenti hanno infatti permesso di trovare rispondenza, attraverso i numeri seriali, con un furto denunciato adalla società Lotterie Nazionali a fine maggio scorso. Infatti, tutti i tagliandi della lotteria istantanea recuperati risultano esseretrafugati esattamente il 15 maggio in località imprecisata da un container durante il loro trasporto dalla sede della società stampatrice. Come siano arrivati fino a Lodigiano e dove sianoin tutti questi mesi resta un