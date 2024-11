Udine20.it - Borghi e Presepi a Sutrio. dal 6 dicembre al 6 gennaio

Leggi su Udine20.it

Una coinvolgente novità attende quest’anno i visitatori di, la tradizionale rassegna en plein air che anima durante le festività nataliziee le sue graziose frazioni di Priola e Noiaris, fra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia. La magia avvolgerà le loro antiche case, sulle cui facciate prenderanno vita all’imbrunire immagini diallestiti negli scorsi anni, in un affascinante viaggio all’indietro nel tempo nella tradizioneale del borgo.Il Presepe realizzato per Piazza San PietroCon il paese addobbato a festa,si svolgeal 6. Negli angoli più suggestivi del borgo, sotto i portici delle case, nelle piazzette e nelle stradine lastricate di pietra sono collocatiartigianali provenienti dall’Italia e dall’estero prevalentemente di legno, ma realizzati anche con altri materiali naturali e di recupero.