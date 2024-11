Nerdpool.it - BMW e Need for Speed ancora uniti in partnership

EA e Criterion Games hanno annunciato una nuova entusiasmantecon BMW perforUnbound Vol. 9: Prepare for Lockdown, in uscita oggi. Questa collaborazione è incentrata sull’iconica M3 GTR ’05 diforMost Wanted, con contenuti aggiuntivi e attivazioni create insieme a BMW. In occasione del 30° anniversario difor, questaunisce il mondo reale a quello virtuale, offrendo ai giocatori un’opportunità unica di mettersi al volante e di riconnettersi con il loro veicolo preferito.Per celebrare il lancio, BMW ha realizzato una M3 GTR che rispecchia la BMW M3 GTR ’05 personalizzata in-game, originariamente di proprietà del giocatore, ma perennemente inseguita e cercata da Razor, il famigerato personaggio di Most Wanted. Dal 27 novembre al 6 gennaio, questo speciale veicolo sarà esposto al BMW Welt, il rinomato spazio espositivo del marchio a Monaco.