Bellingham | All’Europeo sembrava ce l’avessero tutti con me mi hanno mancato di rispetto

In conferenza stampa per il match di Champions contro il Liverpool, Judeha parlato dell’ultimo Europeo che l’ha visto protagonista con l’Inghilterra e dove ha perso in finale contro la Spagna.: «cecon me, midi»«La pressione per me non è un problema. A Madrid ci sono grandi aspettative, come con la nazionale, e pensavo di aver contribuito in diverse occasioni. Mache tutto fosse contro di me. Sono stato criticato per non aver parlato con i media e per non essermi mostrato alle conferenze stampa. Ero con la mia famiglia durante il torneo, anche con i miei nonni. Non è giusto, e questo ha oltrepassato il limite del. Ecco perché preferisco tenerlo per me. La famiglia viene prima. Mia madre non voleva lasciare casa durante l’estate.