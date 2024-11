Sport.quotidiano.net - Basket Serie B: domenica si torna di nuovo in casa per la prima di ritorno. Adamant, è il momento di ricompattarsi. Una settimana per preparare l’esame Gorizia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Resistere, compattarsi e stringere i denti. E’ questo il mantra dell’Ferrara dopo la sconfitta interna con Jesolo, lalinga della gestione Benedetto, arrivata al termine di una partita scorbutica nella quale i biancazzurri hanno ceduto il passo nella ripresa, sopraffatti dalla fatica e da una lucidità venuta meno col passare dei minuti e dei possessi. Proprio nellacon tre partite ravvicinate, Ferrara ne ha attraversate di ogni: ieri la società biancazzurra ha ufficializzato la rottura del legamento crociato per Lorenzo Turini, la cui stagione è da considerarsi conclusa anzitempo, epure Willis Tio non era al meglio dopo la distorsione alla caviglia subita nella gara di San Bonifacio. Senza il lungodegente Ballabio, l’ha messo in campo quello che ha potuto nel primo tempo, conducendo la gara, poi nella ripresa è arrivato il crollo: balza all’occhio il misero 5/28 dall’arco dei tre punti, e una difficoltà lampante nel trovare il canestro, anche con errori banali nel pitturato.