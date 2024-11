Davidemaggio.it - Angelo Madonia rompe il silenzio: “Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato”

A ventiquattr’ore di distanza dall’addio a Ballando con le Stelle, decisoRai,ha rotto il. L’ormai ex insegnante del talent show condotto da Milly Carlucci si è congedato dai telespettatori attraverso un breve post social, spiegando le ragioni che loportato ad essere esclusogara, al fianco di Federica Pellegrini, a tre puntatefinalissima.Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando lapersonale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto ha esorditosu Instagram, prima di dedicare due parole alla sua compagna di ballo:È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro.