Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, sempre più denunce da codice rosso a Ravenna

, 25 novembre 2024 – In cinque anni lesono aumentate, e non di poco. Merito, forse più che di una reale crescita dei casi, di una sensibilità più spiccata sull’argomento, degli appelli a reagire e delle campagne informative. I dati relativi alleche rientrano nel cosiddetto ’’, per lafotografano una società che deve fare ancora molti passi avanti. Oggi, in occasione della giornata internazionale contro ladi genere, il tema verrà approfondito in Prefettura con gli interventi del procuratore diDaniele Barberini e del procuratore del tribunale dei minori di Bologna Giuseppe Di Giorgio. Inoltre verrà presentato un progetto per fare prevenzione sul tema anche nelle scuole. Tornando ai dati, il 2023 ha visto un aumento rispetto al 2022: +17%.