Anteprima24.it - V edizione del Festival Internazionale della Danza: la celebrazione dell’inclusione attraverso il corpo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa Vdelsi è conclusa con un trionfo di emozioni, talento e opportunità. Durante le giornate di workshop e di formazione del, giovani ballerini e ballerine del territorio hanno avuto l’occasione di confrontarsi con grandi nomi del panorama nazionale e, dimostrando come la passione per questa disciplina possa unire, far crescere e aprire porte verso il futuro.“Questaè stata unacome linguaggio universale – ha raccontato Guglielmo Francese, Direttore Artistico del– capace di abbattere barriere e creare connessioni. Abbiamo lavorato per dare ai giovani talenti del nostro territorio un palco su cui mettersi in gioco, dimostrando che anche qui, a Battipaglia, è possibile coltivare sogni e ambizioni senza necessariamente andare lontano.