Iodonna.it - Un filmato realizzato dalla Questura di Roma con un messaggio chiaro: non aspettate a denunciare

Una ragazza che cammina a piedi di notte e nel tragitto il suo cellulare vibra in continuazione. Una sfilza di messaggi in pochi secondi: “Ti ho chiamata tre volte, mi puoi rispondere per favore? Ci dobbiamo vedere. Ti devo parlare”. E poi ancora: “Te l’ho detto mille volte che non mi piace che esci da sola. Sono passato sotto casa tua e le luci sono spente. Con chi stai? Mi vuoi rispondere? Lo sai che succede se perdo la pazienza. Ti aspetto sotto casa, tanto prima o poi rientri”. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta guarda le foto Leggi anche › Violenza sulle donne, oltre 90 uccise nel 2024.