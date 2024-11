Tir tampona un’auto alla rotonda | donna trasportata in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Mattinata difficile a Sezze Scalo dove un tir che trasporta automobili hatopresso lache insiste davanti all’entrata del parcheggio della stazione ferroviaria.Erano circa le otto del mattino quando l’autista del grosso autoarticolato non si è accorto che l’auto che lo precedeva si stava fermando nei pressi della grossa rotatoria ed ha travolto la Volkwagen Golf che era guidata da una signora di 39 anni. Immediatamente sono scattati i soccorsi per la, che è stata raggiunta dal personale del 118 eall’Goretti per accertamenti. Le sue condizioni non destano però preoccupazione.La dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini del comando della Polizia Locale di Sezze. Operazione che hanno richiesto il tempo necessario mentre il traffico si congestionava a causa dei tanti mezzi in circolazione visto l’orario.