Socialità degli anziani Servizi e benessere | Ecco Casa insieme

Il progetto è rivolto a tutte le persone over 65, autosufficienti e non, che vivono nel comune di Empoli e nelle località limitrofe, e prevede una serie di attività evolti a creare e valorizzare momenti di, condivisione e. Con questi obiettivi è nato il centro diurno ’’, uno realizzato dalla Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per favorire la, ile la cura dei cittadini più. Molti sono infatti gliche vivono da soli e passano la maggior parte della giornata senza contatti con gli altri. Grazie al centro diurno potranno trascorrere la giornata in compagnia e beneficiare di varicome: la terapia occupazionale, l’animazione e attività ricreative, la parrucchiera e la podologa, l’assistenza socio-sanitaria e infermieristica per garantire il, la serenità e la saluteospiti.