Siena, il corteo contro la chiusura della Beko

, 25 novembre 2024 – In quattrocento hanno manifestato stamani anelorganizzato dai sindacatila scelta diEurope di chiudere a fine 2025 il sito cittadino in viale Toselli, che occupa 299 lavoratori. Presenti alla mobilitazione, iniziata dalla zona de La Lizza e conclusa con un comizio in piazza Salimbeni, dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda, rappresentanze sindacali, membri locali delle sigle di Cgil, Cisl, Uil e Cobas, associazioni del territorio. Presenti anche i sindaci del Senese tra cui il primo cittadino del capoluogo Nicoletta Fabio., la manifestazione per il casoInanche la presidenteProvincia Agnese Carletti, i parlamentari di riferimento del territorio (Francesco Michelotti di FdI e Silvio Franceschelli del Pd), l'europarlamentare del Pd Dario Nar, l'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini, il segretario regionale Dem Emiliano Fossi e consiglieri del centrodestra e del centrosinistra del Comune di