Senza il garante Grillo nasce il M5s di Conte | ma ora cosa accadrà?

La domanda è:adesso? All’assemblea costituente del Movimento 5 stelle a Roma è finalmente nato il partito di Giuseppe. L’ex premier se l’è cucito addosso alla perfezione, come gli abiti di buon taglio da lui tanto amati. L’abolizione della figura del(63,2 per cento di voti favorevoli contro 29 di contrari), ossia la cacciata di Beppe, la fine del tetto dei due mandati (72 per cento contro 25,4), la scelta di campo come progressisti indipendenti (36,7 per cento, nessun posizionamento al 26,2, campo progressista al 22) e l’apertura alle alleanze (81,2 per cento), anche se non precostituite, se da un lato ridisegna l’identità pentastellata, dall’altro ha confermato tutto quello che era già nell’aria. Con molti ex parlamentari che si riaffacciano, da Giulia Sarti ad Alberto Airola, da Giuseppe Brescia a Stefano Buffagni: ormai ci si può ricandidare, dunque tutti in attesa del prossimo giro, in parlamento o nelle Regioni.