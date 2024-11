Sport.quotidiano.net - Scatto di orgoglio, la Fezzanese torna a far punti. Il pareggio a Montevarchi ridà fiducia ai verdi

0 AQUILA: Testoni, Picchi (64’ Sesti), Orlandi, Priore, Carcani, Martinelli, Artini (94’ Bigazzi), Saltalamacchia (60’ Borgia), Casagni (80’ Ciofi), Franco, Boncompagni (71’ Zhupa). (A disp. Conti, Sturli, Ficini, Rufini). All. Lelli.: Pucci, Salvetti, Selimi, D’Alessandro (80’ Del Bello), Giammarresi, Masi, Beccarelli, Scieuzo, Campana (71’ Giampieri), Lunghi, Stradini (71’ Mariotti). (A disp. Calò, Loffredo, Bordin, Martera, Fiori L., Sacchelli). All. Ruvo. Arbitro: Carrisi di Padova (assistenti Ielo di Pesaro e Di Berardino di Teramo).– Lainterrompe finalmente la serie di ben sette sconfitte consecutive, pareggiando 0-0 al ’Brilli Peri’ di. Prestazione collettiva maiuscola da parte della compagine di Alberto Ruvo costretto, a fronte delle numerose assenze, a schierare una squadra molto giovane che comunque ha dimostrato determinazione, concentrazione e soprattutto attenzione difensiva sfiorando addirittura il successo in un campo molto difficile come quello dei valdarnesi.