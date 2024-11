Roma un angelo custode delle donne | in funzione Mobile Angel lo smartwatch collegato ai carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024 – Un dispositivo a tutelavittime di violenza: è stato presentato “”: un servizio avviato nella Capitale dalla collaborazione tra Arma deie Soroptimist International club diTiber eTre e interamente sostenuto dalla Fondazione Lottomatica.Già a partire dal 2015, è stata avviata una proficua collaborazione tra l’Arma deie il Soroptimist International d’Italia, consistente nella promozione e realizzazione del progetto “Una stanza tutta per sé”, che ha portato, allo stato, all’allestimento, all’internocaserme dell’Arma, di oltre 200 locali idonei all’ascolto di, che hanno subito violenze di genere, nonché di altre vittime vulnerabili.A seguito della firma del protocollo tecnico tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale e il Comando Provincialedi, che prevede l’impiego del sistema “”, per assegnare un ulteriore strumento a tutelavittime di violenza di genere, la società Intellitronika ha fornito aidei dispositivi di allarme da polso che, connessi con la rete telefonica tramite l’apparato cellulare dell’utente, attraverso un esame attento di tutti i casi di violenza di genere, di concerto con i Magistrati della Procura di, verranno consegnati avittime, individuate di volta in volta, sempre previo loro consenso.