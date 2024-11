Thesocialpost.it - Pescarese, rinchiusa in cantina dalla figlia e dal genero: scatta l’allontanamento per la coppia

Una storia di degrado e soprusi ha scosso un comune del, dove una donna di 48 anni è stata costretta a vivere in unasenza bagno né cucina, vittima di vessazioni e maltrattamenti da parte dellae del. Dopo mesi di umiliazioni, la donna ha trovato il coraggio di denunciare la situazione ai Carabinieri, portando all’emissione di un provvedimento di allontanamento per la, con il divieto di avvicinarsi alla vittima.solidarietà all’incuboLa vicenda ha avuto inizio lo scorso aprile, quando la26enne e il31enne avevano chiesto ospitalità alla donna, nonostante fossero già proprietari di una casa a Roma. La madre, desiderosa di stare vicina al suo nipotino, aveva accolto la richiesta consità. Tuttavia, quella che inizialmente sembrava una normale convivenza si è presto trasformata in un incubo.