Papa | Ucraina-Palestina fallimenti umani

11.20 "Cito duedell'tà:, dove si soffre, dove la prepotenza dell'invasore prevale sul dialogo".Lo ha dettoFrancesco, parlando in occasione dell'anniversario del trattato di pace Argentina-Cile. Bergoglio ha anche sottolineato "l'ipocrisia"dei Paesi in cui"si parla di pace"e ci sono poi"le fabbriche di armi". Ricevendo delegati della Federazione motociclistica, ha detto loro di avere bisogno di preghiere perché il mio laoro è molto accelerato e la mia moto è invecchiata e non funziona bene".