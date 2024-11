Anteprima24.it - Nocera Superiore, l’affondo della minoranza sulle condizioni della viabilità comunale

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dei Consiglieri Comunali, Amato Carmine, Bisogno Enrico, Carleo Annalisa, Lamberti Maurizio e Iannone Giovanni, facenti parteConsiliare.Nell’espletamento delle proprie funzioni, formulano interrogazione ed interpellanza con risposta orale, al Sindaco e agli Uffici competenti in merito allala costante attività politica fatta dal gruppo consiliare diattiva sul territorio del nostro comune interroga l’Amministrazione sul problemadi:L’impianto semaforico installato in zona Camerelle altezza “Korè” risulta spento dall’installazione, vorremmo sapere i motivi e quando verrà messo in funzione vista l’importanza di tale semaforo per la sicurezza dei pedoni.