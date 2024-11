Oasport.it - NBA, i risultati della notte (25 novembre): Cleveland e Boston viaggiano ancora spedite, Philadelphia in caduta libera

Una domenicafrizzante in NBA. Nel big match di giornata iCeltics se la cavano contro i Minnesota Timberwolves: i campioni in carica toccano anche il +16 con le triple di Brown (16), ma Minnie recupera con Anthony Edwards (28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist), avendo anche il pallonevittoria sulla sirena, ma la tripla di Naz Reid è corta: finisce 107-105. Ma in cima all’NBA rimangonoCavaliers: 27 punti a testa di Donovan Mitchell e dell’insospettabile Ty Jerome e Toronto Raptors ko 122-108.Vittoria importante per i Miami Heat, che hanno la meglio sui Dallas Mavericks (senza Luka Doncic) al supplementare per 123-118. I texani hanno la palla per vincerla nei minuti regolamentari ma Dinwiddie non è preciso e la difesafranchigiaFlorida ha poi la meglio; Jimmy Butler mostra i muscoli con 33 punti, 9 rimbalzi e 6 assist.