Sport.quotidiano.net - Napoli-Roma, la "sliding doors" di Lukaku

, 25 novembre 2024 - L'ultima immagine fornita ai media da Antonio Conte prima della terza sosta del campionato, forse la più cruciale, è lo show contro il Var e soprattutto la sua applicazione, o meno, in caso di contatti leggeri che non può sconfessare la decisione dell'arbitro: concetto tra l'altro ribadito nella conferenza stampa antecedente la gara contro la. Dal pareggio in casa dell'Inter alla vittoria del Maradona contro i giallorossi: di mezzo cambia il mondo proprio 'grazie' (o 'per colpa', a seconda dei punti di vista) della tecnologia. La '' della serata, anzi per la verità più di una, riguarda Romelu, che prima entra con il piede a martello su Zeki Celik e poi travolge Mile Svilar, seppur in entrambi in casi senza volontarietà: forse proprio quest'ultimo fattore lo salva quanto meno dal cartellino giallo, così come lo salva il silenzio della saletta di Lissone, uno degli ambienti più attenzionati delle domeniche degli italiani.