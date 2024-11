Movieplayer.it - Mighty Mouse: Ryan Reynolds, con la sua Maximum Effort, produrrà il film tratto dalla serie animata

Paramount ha deciso di collaborare nuovamente con, la casa di produzione fondata da, per realizzare il. Sarà la casa di produzione di, la, a realizzare ildi, adattando così il popolare cartone animato. A scrivere la sceneggiatura sarà inoltre Matt Lieberman, che aveva già collaborato con la star canadese in occasione di Free Guy. Il successo del personaggio animato Il supereroe ha debuttato nel 1942, in occasione di un cortometraggio intitolato Theof Tomorrow, ed è poi apparso in dozzine di altri corti nei decenni seguenti, oltre che in un appuntamento settimanale andato in onda ogni sabato mattina.Productions collaborerà con Paramount Pictures che ha coinvolto .