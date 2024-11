Lanazione.it - Massa, commette una serie di reati in poco tempo: disposto il rimpatrio

, 25 novembre 2024 - La questura diha operato ildi un giovane di 24 anni di origini albanesi considerato “socialmente pericoloso”. Il 24enne aveva espiato una lunga pena detentiva per rapina e ricettazione, vicenda in cui aveva strappato a un minore la collana che portava al collo e aver dato alla polizia false generalità mentre in quel momento avrebbe dovuto trovarsi al suo domicilio. Misura, questa, impostagli come obbligo di dimoraper la ricettazione di un'auto rubata, insieme ad un connazionale, e sorpreso alla guida del mezzo solo dopo un pericoloso inseguimento. Tantiinhanno convinto il questore Santi Allegra a emettere un provvedimento di accompagnamento alla frontiera per il 24enne. Il personale dell'Ufficio Immigrazione lo ha portato dal carcere diall'aeroporto di Pisa per essere «prontamente rimpatriato in aereo in Albania», proprio, spiega la questura, «in considerazione della pericolosità sociale del giovane, dedotta anche dalla reiterazione deiin un breve arco di, contro la persona e il patrimonio, e valutata l'assenza di qualsiasi requisito per poter legittimare la propria posizione sul territorio nazionale».