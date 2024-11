Secoloditalia.it - Mandato di cattura contro Netanyahu. A Khamenei non basta neanche l’arresto: “Va giustiziato”

Nonostante le voci di un accordo imminente per una tregua in Libano, le dichiarazioni disembrano allontanare sempre più questa possibilità, gettando nuove ombre su una soluzione pacifica. Nelle ultime ore, il sud del Libano è stato teatro di violenti bombardamenti israeliani, mentre dalla Guida suprema dell’Iran, Ali, arriva una dichiarazione che scuote gli equilibri già fragili della regione. «Il recentedi arresto non è sufficiente.e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziati per crimini di guerra», ha dichiaratodurante un incon i membri delle forze volontarie Basij, affiliati alle Guardie rivoluzionarie.: “Annienteremo Israele”La Guida suprema ha poi incalzato, definendo Israele un «nemico stupido» e sottolineando come il bombardamento delle aree residenziali a Gaza e in Libano non rappresenti una vittoria, bensì un crimine destinato a rafforzare il fronte della Resistenza.