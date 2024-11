Ilgiorno.it - L’ultima 500R prodotta in Italia

Cinquant’anni portati splendidamente per una piccola Fiat 500 R che è entrata di diritto nella storia dell’automobilismono. Costruita il 31 luglio 1975 è stata infatti l’ultimo esemplare del modello della piccola utilitaria uscito dallo stabilimento di Termini Imerese. Numero di telaio e una scritta incisa sulla carrozzeria testimoniano l’autenticità di questo esemplare, l’ultimo di 5.231518 prodotti indalla Fiat. La macchia avrebbe dovuto essere acquistata dalla moglie dell’allora direttore dello stabilimento Fiat. L’auto invece finì in un concessionario di Palermo dove fu acquistata da Gaetano Tona e immatricolata (con targa PA 441783) nel settembre 1975 dalla moglie Venere Sapio : "È un’auto - ha affermato il figlio LucianoTona che lavora all’ufficio tecnico del comune di Vedano al Lambro ed è uno storico dell’automobilismo - che è sempre stata in possesso della mia famiglia.