Ilgiorno.it - Lecco, aggredì il consigliere regionale Zamperini: condannato l’anarchico

, 25 novembre 2024 – È statoper lesioniche il 16 dicembre 2019 ha aggredito illecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo. L’uomo, vicino al movimento anarchico, che dopo aver avvicinato il politico in un bar digli aveva prima sputato per poi colpirlo al volto, provocando ferite costate alcuni giorni di prognosi. Il Giudice di Pace, ravvisando la gravità del gesto, ha addirittura aumentato la pena richiesta dal Pubblico Ministero, condannando inoltre il diretto interessato a un risarcimento di duemila euro. “Oggi è stata fatta giustizia, chiudendo una vicenda dolorosa quanto surreale – commenta ilGiacomo-. Prendo atto della condanna e colgo l’occasione per ringraziare il Giudice, gli agenti di Polizia intervenuti sul posto, la Digos e soprattutto l’avv.