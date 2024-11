Lettera43.it - La Russa: «Finché sarò vivo la fiamma rimarrà nel simbolo di FdI»

Leggi su Lettera43.it

Levata di scudi da parte di Ignazio Lae non solo sull’ipotesi di Luca Ciriani di eliminare ladaldi Fratelli d’Italia: «Tanti giovani non ne conoscono il significato, appartiene al passato», aveva detto il ministro per i rapporti con il Parlamento al Foglio. Categorico il presidente del Senato, interrogato sull’argomento durante l’evento Italia Direzione Nord in Triennale Milano: «Per adesso non se ne parla, mi auguro che non avvenga mentre sono, dopo facciano quello che voglio».Rampelli: «In tanti ci hanno scelto proprio perché abbiamo lanel logo»Contrario alla possibilità di Fratelli D’Italia senza laanche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che ha specificato come «quasi il 30 per cento degli italiani ha messo una croce sul nostro, che contiene latricolore, non mi pare che i cittadini si pongano questo problema.