Inter Inzaghi | Lipsia grande squadra avrebbe meritato di più nelle quattro partite di Champions

Leggi su Sportface.it

Il tecnico dell’, Simone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diLeague contro il: “Possiamo alzare l’asticella lavorando sempre di più, soprattutto in questo momento positivo. Cerchiamo sempre di vedere dove migliorare, anche domenica a Verona in cui abbiamo fatto cinque gol in un tempo pur commettendo delle disattenzioni che potevano costare caro. Dobbiamo cercare di migliorarci ogni giorno perché le due competizioni sono difficili e con insidie“. Poi sugli avversari: “Ilsono sei anni che fa la, è unadi grandissima qualità:che ha disputatodi più contro Juventus, Atletico Madrid e Liverpool, hanno perso nettamente solo contro il Celtic. In campionato sono stati secondi per tredicie ora sono terzi, sono molto forti“.