Sport.quotidiano.net - Giuliani, la gara che serviva: "Ora ci siamo sbloccati"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Albertoritrova il sorriso, in sala stampa. "La vittoria che volevamo" attacca il tecnico di Modena, andando ad analizzare il match: "Nei primi due set il pallone pesava un po’ di più dalla nostra parte di campo, poi i ragazzi sono stati bravi a sbloccarsi. Venivamo da un periodo così così, abbiamo colto la vittoria che volevamo all’interno di una settimana ‘da incubo’: è successo di tutto e di più, un grazie va allo staff medico". Focus poi sui centrali, Sanguinetti e Stankovic sopra tutti: "Dragan ha avuto un impatto sulla partita, portando tranquillità, ma anche attacco e ordine a muro mentre il percorso evolutivo di Sanguinetti è sotto gli occhi di tutti. Con De Cecco capita che i centrali diventino mvp". La classifica? "Non dobbiamo perdere la verve perché abbiamo uno o due punti in meno di quelli che volevamo, dobbiamo scioglierci".