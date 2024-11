Tg24.sky.it - Giornata contro la violenza sulle donne: le manifestazioni in Italia

Il 25 novembre di ogni anno si celebra lainternazionale per l’eliminazione dellale. La data non è casuale: quel giorno, nel 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana, per ordine di Rafael Trujillo, ai tempi dittatore del Paese caraibico. Lafu istituita ufficialmente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo,compresa, ogni anno, in questaistituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi per ricordare le vittime e per affrontare il tema delladi genere. Ecco alcuni dei principali appuntamenti in programma oggi, 25 novembre.