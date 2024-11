Lanazione.it - Forteto, le carte inedite: quei bonifici nell’ombra. “Fondi distolti alle vittime”

Firenze, 25 novembre 2024 – Si mormora che il colosso Granarolo sia interessato a rilevare la realtà produttiva che fu il, oggi Forte Mugello, che ha interrotto l’attività lo scorso mese di ottobre annunciando lo stop dell’attività e la conseguente cassa integrazione per una settantina di lavoratori. Ma se per il futuro c’è qualche spiraglio, è sempre il passato che pesa, anche sotto l’aspetto economico, nei conti della cooperativa fondata negli anni ’70 da Rodolfo Fiesoli e legata a doppio filo alla comunità diventata tristemente nota per gli abusi ai danni dei minori che, su disposizione del tribunale dei minori, vi venivano accolti. Ma sono stati i risarcimenti a contribuire al dissesto, o il motore economico delsi è inceppato anche per certe operazioni avvenute? Abbiamo consultato gli atti, finora inediti, delle indagini della guardia di finanza innescata da una denuncia presentata nel 2019 dall’allora commissario Jacopo Marzetti.