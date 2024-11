Lapresse.it - ‘Disobbedire’ di nome e di fatto, il nuovo album di Fiorella Mannoia

Ildidal titolo(Oyà/Columbia Records/Sony Music) esce venerdì 29 novembre. Nelle nove tracce un ritratto della cantante e della donna. Unche celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate dain prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia. Brani che guardano al nostro tempo in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.“Perché Disobbedire? L’umanità si è evoluta grazie ai disobbedienti, a cominciare da Eva. L’unico dovere che abbiamo è verso la nostra coscienza. Io ho disobbedito al comune pensiero. E adesso lo faccio sui miei palchi senza appoggiare nessun politico perché non mi piace nessuno”. Cosìspiega il titolo dell’. Nel brano ‘La storia non si deve ripetere’ il testo ci ricorda che scegliere il futuro diverso da questo presente è compito di tutti.