Convegno per combattere l'obesità: "Ormai è una vera e propria epidemia"

una. I dati Istat rivelano come il 46,3% della popolazione italiana sia sovrappeso, l’11,4% affetto da obesità grave. In Toscana, il 27,2% dei ragazzi fino ai 17 presenta vari gradi di obesità. Come ovviare questo problema? Con la cooperazione. Questo l’intento della Chirurgia Bariatrica della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (diretta dal dottor Bellini), manifestato nel congresso andato in scena sabato presso l’Hotel San Ranieri in collaborazione con Sicob. La chirurgia bariatrica pisana, riconosciuta come centro di eccellenza, ha infatti avviato un protocollo di collaborazione con i grandi ospedali della Azienda Usl Nord Ovest per facilitare i percorsi di cura dei cittadini toscani nel loro territorio, con lo scopo di ottimizzare le risorse territoriali presenti e di ridurre i tempi di attesa, oltre che di evitare il ricorso a cure extraregionali.