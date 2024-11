Scuolalink.it - Concorso Dirigenti Scolastici: esclusione dalla prova scritta e ricorsi in corso

Le recenti prove scritte delordinario perhanno generato polemiche e una serie dida parte dei docenti esclusi. L’ha riguardato coloro che non hanno raggiunto la soglia di sufficienza nellapreselettiva, creando una situazione che richiede approfondimenti legali per tutelare i diritti dei candidati.dei candidati e il nodo della preselettiva alIl mancato superamento dellapreselettiva ha impedito a molti docenti di accedere alla successiva fasedel. La soglia di sufficienza è risultata un ostacolo per numerosi candidati, suscitando contestazioni da parte di chi ritiene che i criteri di valutazione non abbiano garantito equità e trasparenza. Questa situazione ha portato molti esclusi a impugnare gli esiti delle preselezioni, aprendo la strada a possibili sviluppi legali.