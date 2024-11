Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento novembre 2024: hit parade top 20

“The Karate Kid” dei Coldplay in prima posizione nelladi, sul podio Rhett ft. Swims e ShaboozeyPrimo posto nella Top 20 Internazionale di, i mitici Coldplay con The Karate Kid, singolo tratto dal loro ultimo album di inediti intitolato “Moon Music”. Il brano, dedicato all’omonimo film che tutti ricordiamo, è accompagnato da pochi strumenti, pianoforte e archi ma decisamente piacevole da ascoltare. Le parole di questo pezzo, riflettono sull’incapacità dell’essere umano di non riuscire a “trovare la luce” nonostante i tentativi. Si tratta di riuscire a risalire la china nel caos che ci circonda. Nel ritornello, vengono menzionati i momenti condivisi come il “nuovo tatuaggio” che rappresenta il cambiamento e la crescita.PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaEJm5sguFW3QNGU7FoQ2QJD&si=g1aCyYt4h9Vx4HsjIl pezzo esorta le persone a condividere sia gioie che dolori, perché insieme le difficoltà si affrontano con più coraggio.