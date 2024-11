Gaeta.it - Caorle Christmas Time 2023: Il Mercatino Natalizio Più Lungo d’Europa Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 7al 6si trasforma nel cuore pulsante del Natale, offrendo una delle esperienze festive più allettanti d’Italia. Con un vasto programma di eventi, allesnti luminosi e sorprese per tutte le età,si propone come una meta imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera natalizia.L’espansione del villaggio di NataleIl villaggio di Natale asi è ampliato, diventando uno dei mercatini più estesi. Con oltre 80 casette decorate a festa, i visitatori possono trovare artigianato locale, prodotti tipici e una miriade di specialità gastronomiche che richiamano la tradizione veneta. Le vie di, addobbate con luci scintillanti, ospiteranno anche una ruota panoramica e una grande pista di pattinaggio, offrendo attività adatte sia per adulti che per bambini.