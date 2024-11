Gaeta.it - Candidatura di Trapani a città creativa della Gastronomia: un progetto ambizioso in fase di sviluppo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersta preparando la suaa diventare una, un’iniziativa del Distretto Turistico Sicilia Occidentale che mira a valorizzare il patrimonio culinariozona. Con una scadenza fissata per la presentazione ufficialedomanda entro il 31 gennaio 2025, il distretto si è già attivato per realizzare una serie di attività necessarie a sostenere questa ambiziosa iniziativa. La decisione finale sul riconoscimento avverrà a Parigi durante il mese di marzo 2025, rappresentando un’importante opportunità per il territorio.Attività promozionali e collaborazioni localiIl Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha avviato collaborazioni significative per dare impulso alladi. Una di queste iniziative prevede unin collaborazione con il Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti, dove gli studenti delle IV e V classi stanno lavorando alla creazione di un logo che simboleggerà ladurante la presentazione a Parigi.