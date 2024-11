.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 9^ giornata

In C1 continua a volare il Chiaravalle, torna a vincere il Pietralacroce e aggancia il quinto posto. In C2 l’Aspio fa sudare la capolista Lucrezia, vince l’Acli Mantovani, pari tra Avenale e Real Fabriano. Il San Biagio batte il Castelfidardo, che esonera Pizzichini e risolve il contratto di 6 calciatoriVALLESINA, 25 novembre– Gran parte delle nostre squadre impegnate nei campionati diC1 e C2 dia 5 possono sorridere al termine9^di venerdì 22 e sabato 23 novembre.Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.C1 InC1, è stata una 9^positiva per due squadre su treprovincia di Ancona. Il Pietralacroce torna alla vittoria, battendo 2-1 il Cagli grazie a Campofredano e Rahali: i dorici di Giordano riagganciano la quinta posizione, per viasconfittaSambenedettese a Monturano per 5-3.