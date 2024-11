Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, periodo pericoloso per l’escalation: da questo braccio di ferro dipende il nostro futuro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarebbe bello scrivere chemissilistica nel conflitto insia parte degli ultimi fuochi di una guerra sbagliata, che si poteva e si doveva evitare, ma non è possibile. Questa è una guerra anti-geopolitica, programmata al tavolino da un’amministrazione americana che ha spinto al limite la volontà di portare a termine il rilancio della supremazia americana nel mondo. Ha seguito il canovaccio di Dick Cheney, vice di Bush, che nel 2001 ne dettagliò le fasi nel Project for the New American Century, i cui cardini erano fiaccare il ruolo della Nazioni Unite e rimpiazzarlo con gli interessi americani. Allora si pensava che il teatro sarebbe stato l’Iraq, l’Afganistan e il Medio Oriente, ma oggi è chiaro che queste sono regioni limitrofe, il centro del ‘mondo americano’ è l’Europa.