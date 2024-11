Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 16esima giornata terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile del Crotone contro la Juventus Ng

Leggi su Laprimapagina.it

N.G. 1Marcatori: 22° Guerini, 40° Oviszach, 53° Guerra(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron (Groppelli), Barberis (Stronati), Schiro’, Silva (Cantisani), Tumminello (Spina), Oviszach (Vitale), Gomez.All. LongoN.G. (4-2-3-1): Daffara, Pedro Felipe, Mulazzi (Amaradio), F.Scaglia, Gudring, Puczka, Faticanti, Owusu (Semedo), Anghele’ (Palumbo), S.Guerra, Da Graca (Papadopoulos), All. BrambillaArbitro: Alessandro Silvestri di Roma1Ass. Gregorio Maria Galieni di Ascoli PicenoAlfonsorocco Rosania di Finale EmiliaQuarto giudice: Domenico Mascolo di Castell. di StabiaAmmoniti: Owusu, Giron, TumminelloAngoli: 4 a 2 per ilRecupero: 2 e 4 minutiIl commento di mister Longo:“laNg non abbiamo quasi mai sofferto pur di fronte ad una squadra con un’ottima fisicità.