Oasport.it - Salto con gli sci: Jan Hoerl stavolta gioisce a Lillehammer su Paschke e Tschofenig

Leggi su Oasport.it

la domenica è buona con Jan. L’austriaco, partito vincendo la qualificazione odierna, coglie la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo in quel di. Partito dalla seconda posizione della prima serie, sfiora l’HS (andando a 139.5 metri) nella seconda, firma il migliornella stessa e chiude a 285.3, sostanzialmente non lasciando scampo a nessun altro.La seconda posizione è appannaggio di Pius, che salta sul podio dopo la quarta posizione della prima serie e va a quota 277.8: si può senz’altro dire che questo sia un fine settimana che lo soddisfa alla grande. Alle sue spalle l’austriaco Daniel, che termina a quota 273.8.In una giornata non proprio tra le più facili a livello meteorologico, il quarto posto se lo prende Stefan Kraft, che però non riesce nella seconda serie a essere incisivo come nella prima: 273.