Gaeta.it - Operazione contro la malamovida a Milano: sette denuncie per guida sotto stupefacenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente intervento dei carabinieri aha portato a un significativo numero di sanzioni e arresti, evidenziando una crescente problematica legata all’uso di sostanzee all’alcol tra i conducenti. La notte è stata caratterizzata da un’intensa attività dillo, mirando a porre un freno ai comportamenti irresponsabili alla, in particolare nei luoghi noti per la movida. L’ha coinvolto un totale di 326lli, segnando un chiaro messaggio di tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri.Dettagli dell’Durante l’, benpersone sono state denunciate perin stato di alterazione da sostanze. Queste misure si inseriscono in un contesto più ampio di indagini e interventi mirati a contrastare la diffusione di droghe nelle aree a alta densità di locali e divertimenti.