Matteo Berrettini dalla depressione alla vittoria in Davis | il ritratto di un campione che ha avuto il coraggio di non mollare

ha inciso il suo nome nella storia dello sport italiano: la storica doppietta azzurra in Coppaè anche merito suo. “Hoildi non, questala dedico anche a me”: ricomincia, da Malaga, la storia sportiva del tennista romano.schiaccia Botic Van De Zandschulp, con il punteggio di 6-4, 6-2, e conquista il primo punto azzurro nella finale contro l’Olanda, poi Sinner completa l’opera battendo Tallon Griekspoor in due set: l’Italia vince la terza Coppadella sua storia, la seconda consecutiva in uno storico back-to-back mai riuscito nel decennio che fu di Adriano Panatta.Parte del merito di questo successo va al tennista romano. Nel 2023, quando Sinner&Co alzavano l’Insalatiera 47 anni dopo l’ultima volta,era in panchina, ad esultare come il primo dei tifosi.